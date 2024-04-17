Света временно не будет в Островском районе 18 апреля
Электроэнергию временно отключат в нескольких деревнях Островского района 18 апреля с 9:30 до 16:30. Об этом ПАИ сообщили в администрации муниципалитета.
Без света останутся деревни Боровские и Глушни.
Плановые работы проводятся для повышения надёжности электроснабжения, отметили специалисты.
Телефон горячей линии 8-800-220-0-220.
Кроме того, без света останутся Великие Луки и Великолукский район.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
17 апреля 2024
К асфальтированию второй стороны улицы Юбилейной у моста Александра Невского приступили в Пскове
16 апреля 2024
Дети из агрошколы Красногородского муниципального округа изготовили окопные свечи для бойцов СВО
16 апреля 2024
Как проходил монтаж выставки «Пушкин и театр», рассказали в Псковском музее-заповеднике