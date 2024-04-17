Света временно не будет в Островском районе 18 апреля

10:43, 17 апреля 2024, ПАИ

Электроэнергию временно отключат в нескольких деревнях Островского района 18 апреля с 9:30 до 16:30. Об этом ПАИ сообщили в администрации муниципалитета.

Без света останутся деревни Боровские и Глушни.

Плановые работы проводятся для повышения надёжности электроснабжения, отметили специалисты.

Телефон горячей линии 8-800-220-0-220.

Кроме того, без света останутся Великие Луки и Великолукский район.