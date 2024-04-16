Публикуем график отключения электроэнергии в Великих Луках и районе

09:34, 16 апреля 2024, ПАИ

Электроэнергию временно отключат с 16 до 18 апреля в Великих Луках и Великолукском районе для производства ремонтных работ, пишут Luki-News.

16 апреля света не будет с 9:00 до 17:00 на улицах Коломенка, Интернациональной, Сизова, дома № 15–44, Родителева, дома № 16–24, Лепецкой, дома № 17–26, Покровской, Механической, дома № 2–30, Сотова, дома № 12–47, Максимовской, дома № 12–28, а также 28–45, Кленовой, дома № 5–14, Берёзовой, Глинки, дома № 21–39, Благодатной, Центральной, дом № 16, а также в проездах Заводском, дома № 1–7, Артиллеристов, Локомотивном, тупике Максимовском, а также в деревне Лукьянцево.

16 апреля с 9:00 до 14:00 электричество отключат в посёлке Мелиораторов, дома № 1–10.

18 апреля с 9:00 до 17:00 – в деревнях Перекалье, Горушке, Сидоровщине, Гороховье, Лакнихе.