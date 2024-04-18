13,5 лет колонии получил пскович – организатор наркопритона, в котором умерла девушка

17:53, 18 апреля 2024, ПАИ

13,5 лет колонии строгого режима получил 49-летний пскович – организатор наркопритона, в котором умерла девушка. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области.

Мужчина признан виновным в склонении несовершеннолетней к употреблению наркотиков, в организации и содержании наркопритона и в трёх эпизодах незаконного сбыта наркотиков.

16 апреля 2022 года домой к псковичу, где он и организовал притон, прибыли две девушки, одной из которых не исполнилось 18 лет. Мужчина дал им наркотики и склонил к их употреблению. В результате несовершеннолетняя девушка скончалась от острого отравления.

В сентябре 2022 года мужчина продал наркотики четверым своим знакомым, прибывшим к нему в притон.