На заседании думского комитета рассмотрели вопрос об исполнении бюджета Пскова за 2023 год

12:31, 22 апреля 2024, ПАИ

Вопрос об исполнении бюджета Пскова за 2023 год обсудили члены комитета по бюджету, налогам и финансовой политике Псковской городской Думы на заседании, которое прошло в понедельник, 22 апреля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Думы.

Как доложила начальник финуправления администрации Пскова Тамара Винт, доходы бюджета города за 2023 год исполнены на 100,7% от запланированных годовых назначений и составили 7,57 млрд руб. Расходы бюджета Пскова за прошлый год исполнены на 99,4% от утвержденных бюджетных ассигнований и составили 7,64 млрд руб. Превышение расходов над доходами в 2023 году - 71,33 млн руб.

Кроме того, на заседании комитета депутаты рассмотрели изменения в бюджет Пскова на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, а также ознакомились с информацией по капремонту многоквартирных домов, капремонту и ремонту дорог и дворов, проездов к дворовым территориям и объектов социальной сферы по состоянию на 1 апреля.