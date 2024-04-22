Псковичи вышли в полуфинал международного турнира по волейболу

13:52, 22 апреля 2024, ПАИ

Псковичи, воспитанники спортшколы «Бригантина» 2011 года рождения, вышли в полуфинал международных соревнований «Кубок дружбы» по волейболу, которые проходят в Новосибирске, передаёт корреспондент ПАИ.

На групповом этапе псковичи одержали три победы из трёх, обыграв команды из Казахстана, Санкт-Петербурга и Пермского края. В 1/8 финала псковичи справились с командой «Ангара» – 2:0 (25:7; 25:18). Затем в четвертьфинале выиграли у команды «Юность» из Буинска – 2:0 (25:18; 25:13).

Завтра, 23 апреля, воспитанники «Бригантины» под руководством Сергея Иванова проведут полуфинальный матч. Начало в 9:00.

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