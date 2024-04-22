Депутат Денис Иванов предложил ввести в Пскове курортный сбор для туристов

14:31, 22 апреля 2024, ПАИ

Депутат Псковской городской Думы Денис Иванов предложил коллегам задуматься о введении в городе курортного сбора для туристов. Он напомнил, что в соседнем Санкт-Петербурге этот сбор в размере 100 рублей введён с 1 апреля. Своё предложение депутат озвучил на комитете по бюджету, налогам и финансовой политике сегодня, 22 апреля, передаёт корреспондент ПАИ.

«У нас нагрузка на город в туристический сезон выше, чем в Северной столице. Если мы введём сбор в сумме даже 50 рублей – это хорошее пополнение казны», – подчеркнул депутат.

В свою очередь депутат Ольга Фёдорова напомнила, что в советское время такой сбор работал на территории Крыма и Кавказа.

Первый заместитель главы администрации Пскова Ирина Иванова отметила, что это может быть «только решение субъекта», согласившись, что поступления были бы серьёзными. Она предложила депутату вместе с председателем гордумы подготовить обращение в правительство области.

«Это приличные деньги, и за них стоит побороться», – согласился Денис Иванов.