Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Политика

Состояние малого бизнеса и создание бюджетного учреждения обсудил экономический комитет Псковского облсобрания

Комитет по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания депутатов под председательством Андрея Козлова рассмотрел блок профильных вопросов, включённых в проект повестки апрельской сессии. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Состояние малого бизнеса и создание бюджетного учреждения обсудил экономический комитет Псковского областного Собрания. Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Докладчиком сразу по двум вопросам выступила председатель областного комитета по управлению государственным имуществом Наталья Серебренникова.

Представляя инициативу о преобразовании государственного предприятия «Управление недвижимостью» в государственное бюджетное учреждение с таким же названием, руководитель правительственного комитета пояснила, что федеральный закон обязывает до 1 января 2025 года ликвидировать или реорганизовать государственные и муниципальные унитарные предприятия, осуществляющие деятельность на конкурентных товарных рынках. Как отметила председатель КУГИ, реорганизация не потребует дополнительных бюджетных средств. Как и ранее, учреждение планирует осуществлять деятельность за счёт доходов от сдачи в аренду недвижимого имущества и возмещения затрат по содержанию и обслуживанию недвижимого имущества, предоставленного в безвозмездное пользование.

Члены комитета поддержали проект постановления о даче согласия на создание государственного бюджетного учреждения «Управление недвижимостью».

Законопроект о возможности включения территорий садоводств в границы населённых пунктов и создании новых населённых пунктов наделяет областное правительство полномочиями по установлению требований, при соблюдении которых возможны преобразования.

«Градостроительные нормативы и нормативы садоводств существенно отличаются. Это будет как-то учитываться?» – попросил разъяснений депутат Андрей Михайлов. По словам Натальи Серебренниковой, присоединение будет возможно только при соблюдении определённых требований, перечень которых подготовят на региональном уровне.

Отвечая на второй вопрос депутата о сохранении статуса СНТ, руководитель исполнительного органа пояснила, что садоводы «сами определят свою судьбу – могут ликвидироваться или остаться».

Председатель комитета Андрей Козлов поинтересовался, за кем в случае присоединения будут закреплены обязанности по обслуживанию дорог бывшего садоводства. По словам Натальи Серебренниковой, эти полномочия перейдут к органам местного самоуправления. Комитет рекомендовал принять законопроект.

С презентацией о результатах работы в 2023 году выступил уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылёв. Он проинформировал, что 70 % поступивших в его адрес обращений рассмотрены положительно. Среди самых распространённых проблем, на которые жалуются предприниматели, правозащитник выделил пять. Это споры при размещении нестационарных торговых объектов, жалобы на проверки контрольно-надзорных органов, земельные вопросы, проблемы во взаимодействии с налоговыми органами и во взаимодействии с естественными монополиями.

По словам уполномоченного, общероссийский опрос предпринимателей о состоянии малого бизнеса, в котором анонимно участвовали и представители Псковской области, показал, что существенное влияние зарубежных санкций почувствовали 17 % субъектов МСП. Одна из наиболее острых проблем – дефицит кадров. В целом о тех или иных проблемах в бизнесе заявили 24 % псковских респондентов.

Общее количество субъектов МСП в регионе остаётся стабильным несколько последних лет – порядка 20 тысяч, а вот количество самозанятых в 2023 году увеличилось с шести до 13 тысяч. В заключение Аркадий Мурылёв сформулировал предложения по улучшению предпринимательского климата в регионе, в том числе по изменению регионального и федерального законодательства.

Депутат Олег Брячак задал вопрос о проверках малого бизнеса: почему в 2023 году, когда ещё действовал соответствующий мораторий, надзорные органы проверяли предпринимателей. Аркадий Мурылёв пояснил, что применялся так называемый рискоориентированный подход – контрольные мероприятия касались безопасности, а плановые проверки практически свелись к нулю.

Заместитель председателя комитета Антон Минаков вернулся к данным общероссийского опроса и поинтересовался динамикой показателей. По словам уполномоченного, в отчётном году количество испытывающих трудности субъектов МСП уменьшилось в сравнении с 2022 годом.

Председатель комитета Андрей Козлов поблагодарил уполномоченного за эффективную работу по защите прав предпринимателей, а также за активное взаимодействие с депутатским корпусом. «Аркадий Мурылёв всегда участвует в заседаниях нашего комитета, мы вырабатываем совместные решения и всегда находимся на связи», – отметил парламентарий.

В завершение депутаты рассмотрели вопрос о представителях Псковского областного Собрания депутатов в составе попечительского совета регионального оператора – Фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Псковской области. Для включения рекомендованы кандидатуры председателя комитета по законодательству и местному самоуправлению Алексея Севастьянова и председателя комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Андрея Козлова. Решение примет депутатский корпус голосованием на сессии.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












22 апреля 2024

Состояние малого бизнеса и создание бюджетного учреждения обсудил экономический комитет Псковского облсобрания
22 апреля 2024

Андрей Маковский: Живое политическое пространство в России – нормальное явление
22 апреля 2024

Переименование награды и возможность создания новых населённых пунктов обсудили псковские депутаты
22 апреля 2024

Депутат Денис Иванов предложил ввести в Пскове курортный сбор для туристов
22 апреля 2024

Новые меры поддержки многодетных семей обсудил социальный комитет Псковского областного Собрания
22 апреля 2024

Бюджет Пскова увеличится почти на 375 млн рублей
22 апреля 2024

Расселение аварийного жилья, обустройство туристической инфраструктуры и создание велодорожек обсудили псковские депутаты
17 апреля 2024

Более 90 человек спасли из огня в Псковской области за три месяца

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...