Состояние малого бизнеса и создание бюджетного учреждения обсудил экономический комитет Псковского облсобрания

17:57, 22 апреля 2024, ПАИ

Комитет по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания депутатов под председательством Андрея Козлова рассмотрел блок профильных вопросов, включённых в проект повестки апрельской сессии. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Докладчиком сразу по двум вопросам выступила председатель областного комитета по управлению государственным имуществом Наталья Серебренникова.

Представляя инициативу о преобразовании государственного предприятия «Управление недвижимостью» в государственное бюджетное учреждение с таким же названием, руководитель правительственного комитета пояснила, что федеральный закон обязывает до 1 января 2025 года ликвидировать или реорганизовать государственные и муниципальные унитарные предприятия, осуществляющие деятельность на конкурентных товарных рынках. Как отметила председатель КУГИ, реорганизация не потребует дополнительных бюджетных средств. Как и ранее, учреждение планирует осуществлять деятельность за счёт доходов от сдачи в аренду недвижимого имущества и возмещения затрат по содержанию и обслуживанию недвижимого имущества, предоставленного в безвозмездное пользование.

Члены комитета поддержали проект постановления о даче согласия на создание государственного бюджетного учреждения «Управление недвижимостью».

Законопроект о возможности включения территорий садоводств в границы населённых пунктов и создании новых населённых пунктов наделяет областное правительство полномочиями по установлению требований, при соблюдении которых возможны преобразования.

«Градостроительные нормативы и нормативы садоводств существенно отличаются. Это будет как-то учитываться?» – попросил разъяснений депутат Андрей Михайлов. По словам Натальи Серебренниковой, присоединение будет возможно только при соблюдении определённых требований, перечень которых подготовят на региональном уровне.

Отвечая на второй вопрос депутата о сохранении статуса СНТ, руководитель исполнительного органа пояснила, что садоводы «сами определят свою судьбу – могут ликвидироваться или остаться».

Председатель комитета Андрей Козлов поинтересовался, за кем в случае присоединения будут закреплены обязанности по обслуживанию дорог бывшего садоводства. По словам Натальи Серебренниковой, эти полномочия перейдут к органам местного самоуправления. Комитет рекомендовал принять законопроект.

С презентацией о результатах работы в 2023 году выступил уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылёв. Он проинформировал, что 70 % поступивших в его адрес обращений рассмотрены положительно. Среди самых распространённых проблем, на которые жалуются предприниматели, правозащитник выделил пять. Это споры при размещении нестационарных торговых объектов, жалобы на проверки контрольно-надзорных органов, земельные вопросы, проблемы во взаимодействии с налоговыми органами и во взаимодействии с естественными монополиями.

По словам уполномоченного, общероссийский опрос предпринимателей о состоянии малого бизнеса, в котором анонимно участвовали и представители Псковской области, показал, что существенное влияние зарубежных санкций почувствовали 17 % субъектов МСП. Одна из наиболее острых проблем – дефицит кадров. В целом о тех или иных проблемах в бизнесе заявили 24 % псковских респондентов.

Общее количество субъектов МСП в регионе остаётся стабильным несколько последних лет – порядка 20 тысяч, а вот количество самозанятых в 2023 году увеличилось с шести до 13 тысяч. В заключение Аркадий Мурылёв сформулировал предложения по улучшению предпринимательского климата в регионе, в том числе по изменению регионального и федерального законодательства.

Депутат Олег Брячак задал вопрос о проверках малого бизнеса: почему в 2023 году, когда ещё действовал соответствующий мораторий, надзорные органы проверяли предпринимателей. Аркадий Мурылёв пояснил, что применялся так называемый рискоориентированный подход – контрольные мероприятия касались безопасности, а плановые проверки практически свелись к нулю.

Заместитель председателя комитета Антон Минаков вернулся к данным общероссийского опроса и поинтересовался динамикой показателей. По словам уполномоченного, в отчётном году количество испытывающих трудности субъектов МСП уменьшилось в сравнении с 2022 годом.

Председатель комитета Андрей Козлов поблагодарил уполномоченного за эффективную работу по защите прав предпринимателей, а также за активное взаимодействие с депутатским корпусом. «Аркадий Мурылёв всегда участвует в заседаниях нашего комитета, мы вырабатываем совместные решения и всегда находимся на связи», – отметил парламентарий.

В завершение депутаты рассмотрели вопрос о представителях Псковского областного Собрания депутатов в составе попечительского совета регионального оператора – Фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Псковской области. Для включения рекомендованы кандидатуры председателя комитета по законодательству и местному самоуправлению Алексея Севастьянова и председателя комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Андрея Козлова. Решение примет депутатский корпус голосованием на сессии.