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Политика

Уточнить в законе разницу между медуслугой и медпомощью предлагают депутаты

Псковское областное Собрание депутатов поддержало законодательную инициативу об уточнении понятий «медицинская услуга» и «медицинская помощь». Поправки в два федеральных закона «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» и «О защите прав потребителей» подготовили сенаторы и депутаты Госдумы. Один из авторов законопроекта – представитель Псковского областного Собрания депутатов в верхней палате российского парламента, первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Законодатели обращают внимание, что для граждан оказание медицинской помощи зачастую связано с таким понятием, как «медицинская услуга», по ассоциации медицинских работников с лицами, оказывающими услуги, а не людьми, помогающими своим пациентам. По мнению разработчиков законопроекта, гарантированное конституционное право на медицинскую помощь не может быть приравнено к понятию «услуга».

Для исключения двойного и неоднозначного толкования этих терминов законопроект предлагает определить «медицинскую помощь» как медицинское вмешательство или их комплекс, действия по оказанию помощи гражданам. Поправки законодательно закрепят, что отношения по оказанию медпомощи и ответственность медработников могут регулироваться только нормами специального законодательства.

Понятие «медицинская услуга» предлагается употреблять исключительно в целях платного оказания медпомощи и санаторно-курортного лечения, лицензирования медицинской деятельности, статистического наблюдения в сфере здравоохранения, а также в номенклатурах и стандартах.

Изменения законодательства направлены на защиту прав медиков и повышение престижа профессии.

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