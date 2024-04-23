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Политика

Региональные уполномоченные представили на сессии Псковского областного Собрания ежегодные доклады

Во исполнение требований областного законодательства региональные правозащитники представили в областное Собрание депутатов доклады о деятельности за 2023 год. На сессии перед депутатским корпусом выступили уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов, региональный уполномоченный по правам ребёнка Наталия Соколова и бизнес-омбудсмен Аркадий Мурылёв. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Региональные уполномоченные представили на сессии Псковского областного Собрания ежегодные доклады. Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Дмитрий Шахов в докладе проинформировал парламентариев, что в прошлом году в его адрес поступило почти 500 обращений, большинство из которых касалось личных прав граждан. Значительная часть обращений была связана с нарушением социальных прав, на третьем месте – категория обращений о политических правах. Почти половина жалоб граждан на органы власти касается органов военного управления, претензии к региональной власти содержатся в 5 % обращений, оспаривание действий органов местного самоуправления составляют всего 1 %. По словам правозащитника, нарушений прав членов семей участников СВО в прошлом году не выявлено.

Обобщая статистику, Дмитрий Шахов отметил, что каждое второе обращение в 2023 году касалось военнослужащих.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Аркадий Мурылёв представил депутатам краткую оценку состояния малого бизнеса в регионе. В докладе правозащитник выдел категории системных обращений предпринимателей и ключевые проблемы бизнеса. Среди них высокая налоговая нагрузка для субъектов МСП на специальных налоговых режимах, непрогнозируемый рост кадастровой стоимости объектов недвижимости, нарушение сроков технологического присоединения к электрическим сетям и высокие тарифы на электроэнергию для бизнеса. По результатам ежегодного опроса стабильный рост бизнеса констатировали 18 % предпринимателей, 24 % опрошенных заявили об обратном. В докладе Аркадий Мурылёв сформулировал предложения по улучшению делового климата в регионе.

Детский правозащитник Наталия Соколова отметила в докладе, что основным направлением её деятельности является приём и обработка обращений граждан – их за год поступило 310. При этом, по словам уполномоченного, увеличилось количество официальных обращений от несовершеннолетних. Наталия Соколова обратила внимание на новое направление работы – реализация карты действий регионального уполномоченного. В прошлом году акцент был сделан на содействие в социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, профилактики травли в детских коллективах, создание доступных пространств для подростков.

Правозащитник поблагодарила депутатов за законодательные инициативы и решения, которые оказывают поддержку семьям с детьми.

Доклады уполномоченных приняты к сведению.

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