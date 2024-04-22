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Экономика

Цифровизация финансового рынка стала темой круглого стола для псковских инвесторов и предпринимателей

Цифровизацию финансового рынка, развитие платежной инфраструктуры, а также меры государственной поддержки малого и среднего предпринимательства обсудили участники круглого стола, который прошел в Пскове на площадке отделения по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России. Мероприятие организовано Фондом инвестиционного развития региона. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото: pskov.ru

Псковским инвесторам и предпринимателям презентовали новые цифровые инструменты и возможности, доступные для реализации инвестиционных проектов.

«Наша работа направлена на создание максимального комфорта для инвестора, чтобы работа по его проекту кипела вне зависимости от того, в какой точке земного шара он сейчас находится. Это персональный подход к каждому проекту, индивидуальное сопровождение и абсолютно прозрачное сопровождение в электронном виде в новой региональной CRM системе «Зеленый коридор», — подчеркнула в ходе выступления руководитель регионального Фонда инвестразвития Екатерина Ершова.

«Банк России проводит регулярные опросы предприятий нефинансового сектора экономики — мониторинг предприятий, который позволяет оценить текущую ситуацию и узнать ожидания предприятий на ближайшую перспективу. Также для нас очень важен формат открытого диалога с представителями органов власти, бизнеса и регионального делового сообщества. Встречи с участниками финансового рынка позволяют оперативно получить актуальную информацию о положении реального сектора экономики», — отметил исполняющий обязанности управляющего отделением по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России Валерий Фролов.

Участники круглого стола узнали о возможностях для бизнеса, которые предоставляет Система быстрых платежей (СБП). Это универсальное платежное решение, которое удобно встраивается в любые существующие технологии оплаты товаров и услуг и позволяет существенно экономить на безналичных платежах.

Речь зашла и о механизме привлечения финансирования субъектами малого и среднего предпринимательства с помощью инструментов фондового рынка. Представители регионального бизнеса узнали, как оценить собственные возможности и перспективы выхода на биржу, а также какой поддержкой со стороны государства можно воспользоваться для этого.

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