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Студент ВЛГАФК завоевал две золотые медали во всероссийских соревнованиях «Донская регата»

Студент ВЛГАФК ​завоевал две золотые медали во всероссийских соревнованиях «Донская регата», которые проходили с 17 по 22 апреля в городе Ростове-на-Дону на гребном канале «Дон». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Великолукской академии физической культуры и спорта.

Гребцам предстояло соревноваться в классах «двойка парная», «двойка парная лёгкого веса», «четвёрка без рулевого», «четвёрка парная», «четвёрка парная лёгкого веса» и «восьмёрка с рулевым».

На водных трассах канала «Дон» 280 спортсменов из 17 регионов страны спорили за награды всероссийской академической регаты.

Магистр второго курса обучения ВЛГАФК Александр Матвеев завоевал две золотые награды – в двойке парной и в четвёрке парной.

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