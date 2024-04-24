Студент ВЛГАФК завоевал две золотые медали во всероссийских соревнованиях «Донская регата»
Студент ВЛГАФК завоевал две золотые медали во всероссийских соревнованиях «Донская регата», которые проходили с 17 по 22 апреля в городе Ростове-на-Дону на гребном канале «Дон». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Великолукской академии физической культуры и спорта.
Гребцам предстояло соревноваться в классах «двойка парная», «двойка парная лёгкого веса», «четвёрка без рулевого», «четвёрка парная», «четвёрка парная лёгкого веса» и «восьмёрка с рулевым».
На водных трассах канала «Дон» 280 спортсменов из 17 регионов страны спорили за награды всероссийской академической регаты.
Магистр второго курса обучения ВЛГАФК Александр Матвеев завоевал две золотые награды – в двойке парной и в четвёрке парной.
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