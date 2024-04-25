Великолукские студенты стали призёрами первенства России по греко-римской борьбе
Студенты Великолукской государственной академии физической культуры и спорта (ВЛГАФК) стали призёрами первенства России по греко-римской борьбе среди юниоров до 24 лет. Соревнования прошли в Комсомольске-на-Амуре с 18 по 23 апреля, сообщили ПАИ в пресс-службе ВЛГАФК.
За награды первенства боролись более 200 лучших спортсменов из 50 регионов России.
Студент ВЛГАФК Михаил Шелякин стал серебряным призёром в весовой категории до 50 килограммов. Муслим Исаев взял бронзу в весовой категории до 67 килограммов.
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