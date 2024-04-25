Чемпионат Пскова по ловле рыбы пройдёт 11 мая

13:11, 25 апреля 2024, ПАИ

Чемпионат Пскова по ловле рыбы спиннингом с берега пройдёт в Пскове на правом берегу Великой между мостами имени 50-летия Октября и Ольгинским 11 мая. Об этом ПАИ сообщили в Федерации рыболовного спорта Псковской области.

Соревнования пройдут в общем зачёте в один тур. Продолжительность ловли составит три часа – от 9:00 до 12:00.

К участию в состязаниях допустят всех желающих. Несовершеннолетние спортсмены могут участвовать в сопровождении родителей или с их согласия.

В зачёт рыболова пойдёт только пойманные щука, судак, окунь, жерех, язь, голавль, плотва, уклейка и лещ. В случае поимки судака об этом необходимо будет немедленно сигнализировать судье, чтобы взвесить улов и отпустить рыбу обратно в реку.

Победителем станет участник с наибольшей массой улова.

Призёров наградят кубками, медалями и грамотами. Также некоторые рыбаки получат призы от спонсоров в отдельных номинациях.

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