Спортсмен Псковской области стал призёром открытого турнира по боксу в Минске

13:38, 26 апреля 2024, ПАИ

Спортсмен Псковской области Кирилл Абдуллаев стал серебряным призёром открытого турнира по боксу Minsk open памяти заслуженного тренера Белоруссии Владимира Ботвинника. Соревнования прошли в Минске с 23 по 26 апреля, сообщили ПАИ в Псковской областной федерации бокса.

В соревнованиях участвовали боксёры из России, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана и Кыргызстана. Псковскую область представляли воспитанники из Локни и Пскова Кирилл Абдуллаев, Омар Кулаев и Михаил Новик.

Кирилл Абдуллаев стал серебряным призёром. Омар Кулаев и Михаил Новик уступили своим соперникам в четвертьфинальных поединках.

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