О скорой помощи поговорили на «Серебряном дожде». Главное

18:40, 26 апреля 2024, ПАИ

Накануне Дня работника скорой медицинской помощи в программе «Анамнез» на «Серебряном дожде» (88.3 FM) в Пскове поговорили с заместителем главного врача по лечебной работе Псковской станции скорой медицинской помощи Самиром Аль-Араби и фельдшером медицины катастроф Полиной Борзенковой.

Главное в программе: