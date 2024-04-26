Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

О скорой помощи поговорили на «Серебряном дожде». Главное

Накануне Дня работника скорой медицинской помощи в программе «Анамнез» на «Серебряном дожде» (88.3 FM) в Пскове поговорили с заместителем главного врача по лечебной работе Псковской станции скорой медицинской помощи Самиром Аль-Араби и фельдшером медицины катастроф Полиной Борзенковой.

О скорой помощи поговорили на «Серебряном дожде». Фото: Андрей Степанов

Главное в программе:

  • в скорой не работают случайные люди;
  • ежедневно в скорую поступает около 500 вызовов в сутки;
  • в эпидемии количество возрастает почти вдвое;
  • в Псковской области 29 постов скорой помощи;
  • в регионе организованы четыре бригады медицины катастроф, в сутки работает одна бригада;
  • 5-10 раз в сутки бригада медицины катастроф выезжает на вызовы;
  • работой скорой помощи управляет единая диспетчерская система;
  • номер скорой – 103 или 112;
  • диспетчер задаёт много вопросов, чтобы максимально точно определить состояние пациента и направить нужную бригаду;
  • при вызове скорой нужно сообщить что случилось, в сознании ли пациент, какой адрес, кто звонит, телефон для обратной связи;
  • 39 диспетчеров работают в псковской скорой помощи.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












26 апреля 2024

Названы победители региональных конкурсов профмастерства в сфере образования Псковской области

26 апреля 2024

Жителям Псковской области напомнили, для чего необходима справка об отсутствии задолженности за вывоз ТКО
26 апреля 2024

О скорой помощи поговорили на «Серебряном дожде». Главное
26 апреля 2024

80 елей посадили в Порхове
26 апреля 2024

У семерых клещей в Псковской области нашли смертельную для человека болезнь
26 апреля 2024

Новый и. о. заместителя главврача по медчасти работает в Псковской инфекционной больнице
26 апреля 2024

Восьмиклассники из Порхова и команда псковской гимназии завоевали кубок Лиги дебатов
26 апреля 2024

Заместитель главврача Псковской скорой помощи поздравил коллег с предстоящим профессиональным праздником

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...