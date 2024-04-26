О скорой помощи поговорили на «Серебряном дожде». Главное
Накануне Дня работника скорой медицинской помощи в программе «Анамнез» на «Серебряном дожде» (88.3 FM) в Пскове поговорили с заместителем главного врача по лечебной работе Псковской станции скорой медицинской помощи Самиром Аль-Араби и фельдшером медицины катастроф Полиной Борзенковой.
Главное в программе:
- в скорой не работают случайные люди;
- ежедневно в скорую поступает около 500 вызовов в сутки;
- в эпидемии количество возрастает почти вдвое;
- в Псковской области 29 постов скорой помощи;
- в регионе организованы четыре бригады медицины катастроф, в сутки работает одна бригада;
- 5-10 раз в сутки бригада медицины катастроф выезжает на вызовы;
- работой скорой помощи управляет единая диспетчерская система;
- номер скорой – 103 или 112;
- диспетчер задаёт много вопросов, чтобы максимально точно определить состояние пациента и направить нужную бригаду;
- при вызове скорой нужно сообщить что случилось, в сознании ли пациент, какой адрес, кто звонит, телефон для обратной связи;
- 39 диспетчеров работают в псковской скорой помощи.
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