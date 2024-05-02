Житель Палкинского района обокрал дом пожилой женщины и сдал похищенное на металлолом

15:45, 02 мая 2024, ПАИ

Житель Палкинского района обокрал дом пожилой женщины и сдал всё похищенное на металлолом. Об этом ПАИ сообщили в районной прокуратуре.

Установлено, что в феврале текущего года 19-летний местный житель отломал доски в веранде и проник в дом пожилой женщины в одной из деревень Палкинского района. Оттуда злоумышленник вынес имущество на сумму свыше 17 000 рублей. Украденное он сдал на металлолом, выручив около полутора тысяч рублей. Мужчина признал свою вину, а также возместил причинённый ущерб.

Молодой человек обвиняется в совершении преступления по пункту «а» части 3 статьи 158 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.