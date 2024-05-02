Участок улицы Розы Люксембург от Киселёва до Народной в Пскове снова будет двухсторонним с 8 мая

18:21, 02 мая 2024, ПАИ

С 8 мая участок улицы Розы Люксембург от Киселёва до Народной в Пскове снова будет двухсторонним, но закроется одна полоса движения на участке между улицами Петровской и Киселёва. На время работ он тоже будет односторонним. Об этом ПАИ сообщили в городской администрации.

Выезды с дворовых территорий нечётной стороны будут перекрыты. Проезд будет осуществляться через улицы Конную и Киселева. А все выезды с чётной стороны можно будет осуществлять только направо, в сторону улицы Максима Горького.

Напомним, автобусы ходят в объезд по Рижскому проспекту.

Ремонт улицы идёт по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».