Участок улицы Розы Люксембург от Киселёва до Народной в Пскове снова будет двухсторонним с 8 мая
С 8 мая участок улицы Розы Люксембург от Киселёва до Народной в Пскове снова будет двухсторонним, но закроется одна полоса движения на участке между улицами Петровской и Киселёва. На время работ он тоже будет односторонним. Об этом ПАИ сообщили в городской администрации.
Выезды с дворовых территорий нечётной стороны будут перекрыты. Проезд будет осуществляться через улицы Конную и Киселева. А все выезды с чётной стороны можно будет осуществлять только направо, в сторону улицы Максима Горького.
Напомним, автобусы ходят в объезд по Рижскому проспекту.
Ремонт улицы идёт по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».
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Участок улицы Розы Люксембург от Киселёва до Народной в Пскове снова будет двухсторонним с 8 мая
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