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Страна и мир

Президент Кубы прибудет на парад Победы в Москву 9 мая

Президент Кубы Мигель Диас-Канель планирует посетить Россию и принять участие в параде Победы 9 мая, сообщает ТАСС.

«Такой визит планируется», – сказал собеседник агентства.

Мигель Диас-Канель посещал Россию 19–22 ноября 2022 года. Тогда он выступил на пленарном заседании Государственной Думы и провёл переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

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