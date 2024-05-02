Президент Кубы прибудет на парад Победы в Москву 9 мая

20:39, 05 мая 2024, ПАИ

Президент Кубы Мигель Диас-Канель планирует посетить Россию и принять участие в параде Победы 9 мая, сообщает ТАСС.

«Такой визит планируется», – сказал собеседник агентства.

Мигель Диас-Канель посещал Россию 19–22 ноября 2022 года. Тогда он выступил на пленарном заседании Государственной Думы и провёл переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.