Псковские випы рассказали, как отмечали и отмечают майские праздники

16:37, 02 мая 2024, ПАИ

Спикеры медиацентра Псковского агентства информации рассказали, как проводили и проводят длинные майские праздники и что для них значат майские даты, которые отмечает вся страна.

Заместитель председателя профсоюза работников здравоохранения РФ Михаил Андрочников:

– Из протестного явления, которое раньше приписывалось Первомаю во всём мире, этот день превратился просто в праздник людей, которые трудятся, работают. В Москве 1 Мая всегда широко праздновалось, были даже оркестры, поэтому день запомнился для меня красочными шествиями. Все празднично одевались, выходили с детьми, колонны соревновались в украшениях. Сейчас 1 Мая – это не столько жёсткость лозунгов, сколько атмосфера единения.

9 Мая – это святой для нас праздник, очень значимый. Мы видели людей, которые сражались, они есть в каждой семье. В моей семье с одной стороны все военные, они прошли войну, кто-то остался, кто-то погиб. Традиционно на 9 Мая, ещё начиная со школы, я участвую в возложениях цветов к памятникам.

Председатель Псковской областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ Анжелика Шундер:

– 1 Мая для меня – это всегда красота и гордость. Моя подруга жила на улице Советской, это было козырное место, мы всегда с ней заранее договаривались, чтобы посмотреть демонстрацию из её окна. В детстве меня всегда переполняла гордость: люди шли, а когда называли их предприятия, пробегали мурашки. Это такая сплочённость и мощь, несмотря на то, что город маленький. 9 Мая для меня тяжёлый праздник, я всегда плакала, когда мы убирали могилы в школьные годы, когда смотрела военные фильмы. Сейчас ничего не изменилось. Я очень много жила в военных городках, там тоже всегда плакала, когда смотрела парады. 9 Мая – это слёзы гордости и печали, особенно когда идёт Бессмертный полк. На разрыв. Даже мужчины идут со слезами на глазах. 1 и 9 Мая – мощные праздники, которые останутся даже через 100 лет, это единение, связь поколений, и ты понимаешь, что всё остальное – просто мелочи.

Председатель областного совета профсоюзов Игорь Иванов:

– 1 Мая для меня – это солидаризация. К сожалению, из-за пандемии и других особенностей у нас нет таких масштабных коллективных действий, но мы это любим и умеем хорошо делать. 9 Мая – это великий день, День Победы. Ещё в школьные годы, а сейчас вместе с ребёнком мы дарим тюльпаны и нарциссы ветеранам. Для меня 1 и 9 Мая – это лучшие дни в году, лучше, чем Новый год и день рождения. Теперь уже больше 10 лет моя профессиональная традиция на 1 Мая – участие в маёвках, выход в город и общение с людьми, субботники, иногда и шашлыки.

Председатель регионального отделения Ассоциации ветеранов СВО Дмитрий Ющенко:

– На 1 Мая мы занимались уборкой, а на 9 Мая я постоянно маршировал в парадных коробках. Была только служба, служба и служба. Я был либо знамёнщиком, либо в коробке.

Заместитель руководителя Ассоциации ветеранов СВО Псковской области Камиль Ижболдин:

– С пятого класса я учился в кадетском корпусе. Апрель-май – это всегда подготовка к параду Победы и сам парад. Это продолжалось в течение почти десяти лет, я в том числе участвовал в параде Победы на Красной площади. А 1 Мая – это субботник, мы собирались организованно и убирали улицы.

Председатель Федерации бокса Пскова, директор спортивной школы «Лидер» Вячеслав Ярулин:

– Мы с родителями всегда ходили 1 и 9 Мая на демонстрацию и парад. В студенческое время тоже собирались с группой и ходили на демонстрации. Когда я жил в Кривом Роге, мы, как спортсмены, выходили на показательные выступления строем, боксировали по ходу движения. Сейчас я уже мало куда хожу, к старости появилась дача, поэтому стараемся туда на выходные с семьёй уехать. Тем более что утром я – директор, вечером – тренер, иногда хочется немного отдохнуть. Когда я был только тренером, многие праздники для меня были в дороге. Сейчас на эти праздники мы делаем первые шашлыки с семьёй, паримся в баньке. На 9 Мая сын, когда учился в университете, маршировал на параде, мы с супругой приходили смотрели. Сейчас в этот день смотрим фильмы о войне.

Начальник отделения по раскрытию преступлений, совершённых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, отдела уголовного розыска УМВД России по городу Пскову майор полиции Александр Рудаков:

– Мы жили в частном доме и на первомайские всегда собирались с соседями, проводили субботники. На 9 Мая ходили на парад, смотрели на технику и шествие. Сейчас мы уже только своей семьёй собираемся в частном доме, отмечаем, наводим порядок на своём участке. Когда получается, принимаем участие в субботниках, которые организуют около нашего многоэтажного дома. Также на 9 Мая отдаём дань памяти и уважения своим бабушкам и дедушкам, прабабушкам и прадедушках, ездим на кладбище.

Театральный режиссёр Илья Ильин:

– Все воспоминания о 9 Мая – это воспоминания о моём деде, который воевал, был политруком, получил ранение во время войны в челюсть и до конца своей жизни не мог говорить. Будучи ребёнком, я всегда расспрашивал его о войне, а он молчал и плакал. И хотя он мог нечленораздельно произносить слова, он всё равно всегда молчал и сильно сжимал остатки своих зубов. Сейчас я служу в театре, и у нас всегда проходят концерты к 9 Мая. Ветеранов, которые воевали, уже практически не осталось, но до сих пор живы дети войны, которые приходят на концерты. А 1 Мая – это майские праздники, самое главное – это поход с родителями на первомайскую демонстрацию и самостоятельное изготовление всевозможных флажков и голубей. Это было любимым занятием перед 1 Мая. Эти игрушки, которые мы делали своими руками, запомнились надолго, хотя ничего из этого не сохранилось.

Руководитель Федерации кудо СЗФО России Илья Кучеров:

– 1 Мая ассоциируется с природой и шашлыками. Раньше мы ходил на субботники, а потом, когда повзрослел, стал много работать и не попадать на выходные с детьми, поэтому 1 Мая стало законным выходным днём. Теперь это отдых и свежий воздух. 9 Мая – это праздник Победы. В этот день мы обязательно приезжаем к дедушке, а бабушки уже, к сожалению, нет. Это дети-узники. Их истории обязательно нужно послушать, как они выживали, как над ними издевались физически и психологически. Мы ходим на парад или смотрим его по телевизору. Такие дни нельзя забывать.

Генеральный директор Русского концертного агентства, директор Государственного симфонического оркестра «Новая Россия» Дмитрий Гринченко:

– 1 и 9 Мая для меня совершенно разные вещи. 1 Мая ассоциируется у меня с детским ощущением, как я с папой иду на демонстрацию, где детям можно было получить 50-граммовую шоколадку «Бабаевский», ради неё я готов был встать в 7 утра.

Ещё я запомнил демонстрацию на 1 Мая, когда бабушка взяла меня с собой и мы опаздывали, бежали через парк. Нам навстречу шёл вьетнамец с шариком на вербной ветке. Он не говорил по-русски, но бабушка смогла ему объяснить, что нам этот шарик нужнее, тем более он уже уходит. Не помню, успели мы тогда или нет, но шарик мне достался.

А 9 Мая – это личный праздник. Я хорошо помню, как дед приезжал, брал меня за руку и вёл к Большому театру, на встречу с однополчанами. С каждым годом его однополчан становилось всё меньше и меньше. Моя мама тоже пережила войну, хотя была маленькой, но она хорошо помнит, как выходила из окружения. В последние годы я работаю 9 Мая и считаю, что это не самый худший вариант отпраздновать этот праздник, сделать его значимым.