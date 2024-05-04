Всероссийский праздник фронтовой поэзии состоялся в Великолукском районе

22:16, 04 мая 2024, ПАИ

Всероссийский праздник фронтовой поэзии «А музы не молчат» состоялся в деревне Борки Великолукского района, на нём присутствовали представители Шумилинского райисполкома Витебской области Республики Беларусь, юнармейцы, школьники и местные жители, сообщили ПАИ в Псковском областном центре народного творчества.

На празднике прозвучали авторские стихотворения Алексея Шорохова, Игоря Витюка, Оксаны Москаленко из Москвы, Любови Сердечной из Санкт-Петербурга, Виты Пшеничной и Игоря Плохова из Пскова, Натальи Ивановой, Маргариты Петровой и Игоря Столярова из Тверской области, Андрея Канавщикова и Романа Байкова из Великих Лук.

Для гостей праздника «А музы не молчат» выступили коллектив Опочецкого народного уличного театра «Кавардак» и великолукский поэт Светлана Размыслович с дуэтом «Позывной «Гармонист».

Мероприятие завершилось премьерой песни «Девятый майский» в исполнении коллектива студии «Терминал». Эту песню специально к празднику фронтовой поэзии написали великолучане Александр Яровой и Михаил Михальченков.