Всероссийский праздник фронтовой поэзии состоялся в Великолукском районе
Всероссийский праздник фронтовой поэзии «А музы не молчат» состоялся в деревне Борки Великолукского района, на нём присутствовали представители Шумилинского райисполкома Витебской области Республики Беларусь, юнармейцы, школьники и местные жители, сообщили ПАИ в Псковском областном центре народного творчества.
На празднике прозвучали авторские стихотворения Алексея Шорохова, Игоря Витюка, Оксаны Москаленко из Москвы, Любови Сердечной из Санкт-Петербурга, Виты Пшеничной и Игоря Плохова из Пскова, Натальи Ивановой, Маргариты Петровой и Игоря Столярова из Тверской области, Андрея Канавщикова и Романа Байкова из Великих Лук.
Для гостей праздника «А музы не молчат» выступили коллектив Опочецкого народного уличного театра «Кавардак» и великолукский поэт Светлана Размыслович с дуэтом «Позывной «Гармонист».
Мероприятие завершилось премьерой песни «Девятый майский» в исполнении коллектива студии «Терминал». Эту песню специально к празднику фронтовой поэзии написали великолучане Александр Яровой и Михаил Михальченков.
В Псковской области на 98-м году ушёл из жизни ветеран Великой Отечественной войны Дмитрий Воронков