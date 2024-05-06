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Экономика

Спрос на ипотеку для строительства частных домов вырос в России

Россияне стали чаще оформлять ипотеку на покупку и строительство частных домов в 2024 году. В частности, за первый квартал банки выдали подобных кредитов на 224 млрд рублей. Эта цифра на 42% больше, чем за аналогичный период 2023. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу Центробанка.

Притом только лишь на строительство домов за январь — март россияне взяли ссуд на 149 млрд рублей, подчеркнул руководитель аналитического центра «Дом.РФ» Михаил Гольдберг. Эта сумма превысила показатель первого квартала 2023 года в три раза.

Такой интерес связан с разницей в средней стоимости квадратного метра, полагают в Сбере. В частности, на начало года на первичном рынке она составляла 150 тысяч рублей, на вторичном — 100 тыс., а для ИЖС — 50 тысяч.

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