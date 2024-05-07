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Экономика

Аграрии Псковской области получили от Россельхозбанка более 660 млн рублей

В первом квартале 2024 года Россельхозбанк предоставил аграриям Псковской области свыше 660 млн рублей кредитной поддержки, это более чем на 6 % превышает результат за аналогичный период прошлого года. При этом по льготной ставке РСХБ выдал сельхозпроизводителям 435 млн рублей, сообщили ПАИ в пресс-службе РСХБ.

Аграрии Псковской области получили от Россельхозбанка более 660 млн рублей. Фото: пресс-служба РСХБ

На сезонные работы в целом в первом квартале 2024 года Россельхозбанк направил аграриям региона почти 529,5 млн рублей (+6 %).

«Льготная кредитная поддержка существенно уменьшает финансовую нагрузку на агропредприятия, делает их более рентабельными, стимулирует развитие и позволяет реализовывать инвестиционные проекты. Такая поддержка во многом помогает развиваться и нашему предприятию, в частности, успешно проводить сезонно-полевые работы, приобретать технику», – отметил директор ООО «Печорское молоко» Александр Лопотов.

Важность государственных мер поддержки, как субсидированного льготного кредитования, так и предоставление грантов, отметил директор экофермы «Изборский страус» Евгений Прокофьев. «Это помогает фермерам двигаться вперёд, расширять производство, развивать новые направления, в том числе сельский туризм, благодаря средствам гранта Минсельхоза», – сообщил он и добавил, что для «Изборского страуса» эти майские праздники проходят напряженно в связи со значительным ростом туристического потока, превышающего все предыдущие годы.

«Льготное кредитование на сегодня эффективная и доступная мера содействия развитию агропромышленного сектора Псковской области, как предприятий малого и среднего бизнеса, так и малых форм хозяйствования. Кредиты по субсидированной ставке позволяют обеспечивать финансовую устойчивость предприятий агроотрасли, – отметил директор Псковского регионального филиала РСХБ Дмитрий Алемасов. – Аграриям мы выдаём кредиты на инвестиционные цели, пополнение оборотных средств, проведение сезонных работ, предоставляем сниженную кредитную нагрузку для начинающих фермеров».

В целом по России за первый квартал Россельхозбанк предоставил аграриям страны 424,6 млрд рублей, в том числе 113,7 млрд рублей по льготной ставке. На сезонные работы РСХБ выдал аграриям 197 млрд рублей (+2 %), из них – 59,2 млрд рублей по льготной ставке.

В числе предприятий – клиентов Россельхозбанка немало таких, которые наравне с обеспечением потребностей внутреннего рынка занимаются и экспортом, стимулируя рост доходов с поставок продукции АПК и поддержку глобальной продовольственной стабильности. Таким экспортно ориентированным компаниям РСХБ предоставил из общей суммы 113,8 млрд рублей.

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