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Общество

Фигурка барсика-морячка вернулась на набережную реки Великой в Пскове

Фигурка барсика-морячка вернулась на набережную реки Великой в Пскове. Об этом в своем телеграм-канале сообщила глава города Борис Елкин.

Фото из телеграм-канала Бориса Елкина

«Передержка закончилась. Барсик-морячок снова на своем «посту», - написал он.

Фото из телеграм-канала Бориса Елкина

Правда, теперь барсик обитает в другом месте. С прежнего «поста» его пришлось забрать, так как бронзовую фигурку в начале февраля свернули вандалы.

Маленькие бронзовые фигурки барсиков появились в Пскове в конце 2023 года. Всего их 10, они разместились в разных частях исторического центра и отличаются друг от друга небольшими деталями вроде бескозырки у барсика-морячка, изображения смеющейся и плачущей масок у барсика недалеко от Псковского театра драмы и т. д.

Также в Пскове разработали сувенирную продукцию с малышами-барсиками. Борис Елкин отметил, что брасики – скорее не символ Пскова, а изюминка.

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