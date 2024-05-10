Михаил Мишустин внес на рассмотрение Госдумы новый состав правительства

18:59, 11 мая 2024, ПАИ

Кандидатуры на посты вице-премьеров и руководителей ряда министерств предложил Госдуме премьер-министр Михаил Мишустин, пишет РИА Новости со ссылкой на правительство.

«В соответствии с Конституцией Российской Федерации и федеральным законом "О правительстве Российской Федерации" председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин внес на рассмотрение Государственной Думы предложения по составу нового правительства», – говорится в заявлении.

Кандидатуры вице-премьеров распределены следующим образом:

Денис Мантуров — первый заместитель председателя правительства;

Виталий Савельев — вице-премьер, курирующий транспортную отрасль;

Дмитрий Патрушев — вице-премьер, курирующий сельское хозяйство и экологию;

Александр Новак — вице-премьер по топливно-энергетическому комплексу и экономическому блоку;

Дмитрий Григоренко — вице-премьер, курирующий финансовую и контрольно-надзорную сферу;

Дмитрий Чернышенко — вице-премьер, он продолжит курировать IT, связь, туризм, спорт, культуру и СМИ;

Татьяна Голикова — вице-премьер, курирующая социальный блок и Федеральное агентство по делам национальностей;

Марат Хуснуллин — вице-премьер, курирующий строительство и региональное развитие;

Алексей Оверчук — вице-премьер, ответственный за международные вопросы;

Юрий Трутнев — вице-премьер, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе.

В правительстве подчеркнули, что окончательные решения по распределению полномочий вице-премьеров утвердят после рассмотрения кандидатур Госдумой, а также консультаций Михаила Мишустина с президентом Владимиром Путиным.

Кандидатуры министров:

Роман Старовойт — министр транспорта;

Антон Алиханов — министр промышленности и торговли;

Сергей Цивилев — министр энергетики;

Оксана Лут — министр сельского хозяйства;

Михаил Дегтярев — министр спорта;

Антон Котяков — глава Минтруда;

Александр Козлов — глава Минприроды;

Сергей Кравцов — глава Минпросвещения;

Ольга Любимова — министр культуры;

Максим Решетников — глава Минэкономразвития;

Антон Силуанов — глава Минфина;

Михаил Мурашко — министр здравоохранения;

Ирек Файзуллин — глава Минстроя;

Валерий Фальков — глава Минобрнауки;

Алексей Чекунков — глава Минвостокразвития;

Максут Шадаев — глава Минцифры.

Нижняя палата парламента принимает решения по кандидатурам не позднее недельного срока. Далее все назначения должен утвердить президент.

В свою очередь, руководителей Минобороны, ФСБ, МВД, Минюста, МЧС и МИД России назначает сам глава государства после консультаций с Совфедом. Первый зампред международного комитета верхней палаты парламента Владимир Джабаров сообщил, что консультации по этому вопросу начнутся 13 мая.

Напомним, что Владимир Путин предложил переназначить Михаила Мишустина на пост премьер-министра. Госдума на пленарном заседании приняла проект постановления об утверждении Михаила Мишустина премьер-министром РФ.