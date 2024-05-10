Михаил Мишустин внес на рассмотрение Госдумы новый состав правительства
Кандидатуры на посты вице-премьеров и руководителей ряда министерств предложил Госдуме премьер-министр Михаил Мишустин, пишет РИА Новости со ссылкой на правительство.
«В соответствии с Конституцией Российской Федерации и федеральным законом "О правительстве Российской Федерации" председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин внес на рассмотрение Государственной Думы предложения по составу нового правительства», – говорится в заявлении.
Кандидатуры вице-премьеров распределены следующим образом:
- Денис Мантуров — первый заместитель председателя правительства;
- Виталий Савельев — вице-премьер, курирующий транспортную отрасль;
- Дмитрий Патрушев — вице-премьер, курирующий сельское хозяйство и экологию;
- Александр Новак — вице-премьер по топливно-энергетическому комплексу и экономическому блоку;
- Дмитрий Григоренко — вице-премьер, курирующий финансовую и контрольно-надзорную сферу;
- Дмитрий Чернышенко — вице-премьер, он продолжит курировать IT, связь, туризм, спорт, культуру и СМИ;
- Татьяна Голикова — вице-премьер, курирующая социальный блок и Федеральное агентство по делам национальностей;
- Марат Хуснуллин — вице-премьер, курирующий строительство и региональное развитие;
- Алексей Оверчук — вице-премьер, ответственный за международные вопросы;
- Юрий Трутнев — вице-премьер, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе.
В правительстве подчеркнули, что окончательные решения по распределению полномочий вице-премьеров утвердят после рассмотрения кандидатур Госдумой, а также консультаций Михаила Мишустина с президентом Владимиром Путиным.
Кандидатуры министров:
- Роман Старовойт — министр транспорта;
- Антон Алиханов — министр промышленности и торговли;
- Сергей Цивилев — министр энергетики;
- Оксана Лут — министр сельского хозяйства;
- Михаил Дегтярев — министр спорта;
- Антон Котяков — глава Минтруда;
- Александр Козлов — глава Минприроды;
- Сергей Кравцов — глава Минпросвещения;
- Ольга Любимова — министр культуры;
- Максим Решетников — глава Минэкономразвития;
- Антон Силуанов — глава Минфина;
- Михаил Мурашко — министр здравоохранения;
- Ирек Файзуллин — глава Минстроя;
- Валерий Фальков — глава Минобрнауки;
- Алексей Чекунков — глава Минвостокразвития;
- Максут Шадаев — глава Минцифры.
Нижняя палата парламента принимает решения по кандидатурам не позднее недельного срока. Далее все назначения должен утвердить президент.
В свою очередь, руководителей Минобороны, ФСБ, МВД, Минюста, МЧС и МИД России назначает сам глава государства после консультаций с Совфедом. Первый зампред международного комитета верхней палаты парламента Владимир Джабаров сообщил, что консультации по этому вопросу начнутся 13 мая.
Напомним, что Владимир Путин предложил переназначить Михаила Мишустина на пост премьер-министра. Госдума на пленарном заседании приняла проект постановления об утверждении Михаила Мишустина премьер-министром РФ.
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