19 человек погибли и 27 пострадали в результате ударов ВСУ по Белгороду

10:06, 13 мая 2024, ПАИ

19 человек погибли и 27 пострадали в результате обстрелов Белгорода, организованных армией Украины в выходные. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

По словам губернатора, из-под завалов на улице Щорса в Белгороде извлечены тела 15 человек.

«Вчера во время вечерних обстрелов у нас погибло ещё три мирных жителя. Ещё одна женщина, которая получила ранения 11 мая, скончалась в больнице. 19 человек – это те потери, которые мы вместе с вами понесли за вчерашний день среди мирных жителей, невиновных жителей, которых убил киевский режим», – отметил Вячеслав Гладков.

Также глава региона сообщил, что из-за обстрелов ранения получили 27 человек. Десятерым из них оказали медицинскую помощь и отпустили домой. 11 человек остаются в больницах Белгорода, ещё шестерых готовят перевезти в федеральные клиники.

Напомним, 12 мая в результате атаки украинской армии под обстрел в Белгороде попала улица Щорса. Один из снарядов попал в многоквартирный дом, обрушив подъезд из 40 квартир. По данным постпредства РФ при ОБСЕ, атака украинского режима на Белгород была совершена с применением вооружения НАТО.

В настоящий момент поисково-спасательные работы на месте обрушения в жилом многоквартирном доме на улице Щорса в Белгороде завершены. По факту обстрела Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье 205 УК РФ «Террористический акт».