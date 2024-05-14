Шлем виртуальной реальности похитили из магазина в Великих Луках

17:14, 14 мая 2024, ПАИ

Шлем виртуальной реальности украли из магазина на улице Вокзальной в Великих Луках, сообщает Luki-News со ссылкой на территориальный отдел МВД России.

3 мая 21-летний житель Куньинского района похитил из магазина шлем виртуальной реальности. Материальный ущерб составил 35 тысяч рублей.

Мужчина дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело.