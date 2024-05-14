На территории Куньинской школы завершили ремонт асфальтобетонного покрытия
Ремонт асфальтобетонного покрытия завершили на территории Куньинской школы. Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава Куньинского района Олег Лебедев.
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Фото: Telegram-канал Олега Лебедева
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Фото: Telegram-канал Олега Лебедева
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Фото: Telegram-канал Олега Лебедева
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Фото: Telegram-канал Олега Лебедева
«Ремонт выполнен качественно и в срок. Последний звонок в школе состоится на новом покрытии», – написал Олег Лебедев.
Ранее сообщалось, что восемь индивидуальных жилых домов подключат к газовой сети в Кунье, а также в посёлке благоустраивают дворовые территории на улицах Дзержинского и Заводской.
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