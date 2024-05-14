На территории Куньинской школы завершили ремонт асфальтобетонного покрытия

19:49, 14 мая 2024, ПАИ

Ремонт асфальтобетонного покрытия завершили на территории Куньинской школы. Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава Куньинского района Олег Лебедев.



Фото: Telegram-канал Олега Лебедева



Фото: Telegram-канал Олега Лебедева



Фото: Telegram-канал Олега Лебедева



Фото: Telegram-канал Олега Лебедева







«Ремонт выполнен качественно и в срок. Последний звонок в школе состоится на новом покрытии», – написал Олег Лебедев.

Ранее сообщалось, что восемь индивидуальных жилых домов подключат к газовой сети в Кунье, а также в посёлке благоустраивают дворовые территории на улицах Дзержинского и Заводской.