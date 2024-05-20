Псковичка стала победителем Ночной хоккейной лиги

12:21, 20 мая 2024, ПАИ

Псковичка Екатерина Тельнова стала победителем 13-го сезона Ночной хоккейной лиги в составе петербургской команды «Хорс». Соревнования прошли в Сочи с 10 по 16 мая, сообщается в группе «Псковский хоккей» в соцсети «ВКонтакте».

Екатерина Тельнова стала победителем в дивизионе «Амазонки», где за награды боролись шесть женских команд. В финале петербургская команда обыграла «Град-1» из Москвы.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».