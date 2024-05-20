Два года условно получил пскович за угон автомобиля сестры

13:45, 20 мая 2024, ПАИ

Два года тюрьмы получил ранее судимый 29-летний пскович за угон автомобиля, принадлежащего сестре. Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре Псковского района.

Установлено, что вечером 31 декабря прошлого года мужчина находился в квартире своей сестры в деревне Борисовичи Псковского района. Пскович взял ключи от автомобиля «Лада Гранта», который принадлежал его сестре, и уехал.

Суд назначил мужчине наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком на один год.

Приговор суда вступил в законную силу.