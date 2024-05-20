Два года условно получил пскович за угон автомобиля сестры
Два года тюрьмы получил ранее судимый 29-летний пскович за угон автомобиля, принадлежащего сестре. Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре Псковского района.
Установлено, что вечером 31 декабря прошлого года мужчина находился в квартире своей сестры в деревне Борисовичи Псковского района. Пскович взял ключи от автомобиля «Лада Гранта», который принадлежал его сестре, и уехал.
Суд назначил мужчине наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком на один год.
Приговор суда вступил в законную силу.
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