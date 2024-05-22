Псковская область получит дополнительное финансирование на поддержку рождаемости

17:51, 22 мая 2024, ПАИ

Итоги работы Демографического форума Северо-Западного федерального округа подвели на пленарной сессии на выставке «Россия» в Москве сегодня, 22 мая. Участие в заседании принял губернатор Псковской области Михаил Ведерников, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства региона.

Встреча стала первым из окружных демографических форумов, запланированных в Год семьи, подчеркнул министр труда и социальной защиты Антон Котяков. Он также сообщил, что разрабатывается стратегический документ в области демографической семейной политики, который предопределит программу действий на ближайшее время. «Нам важно услышать оценку и учесть предложения, учитывая ваш богатый опыт работы в субъектах», – обратился к участникам форума Антон Котяков.

Кроме того, по его словам, более 40 регионов России с низким суммарным коэффициентом рождаемости получат дополнительную финансовую поддержку. В их число вошла и Псковская область.

Благодарность Псковской области за активную работу по организации демографического форума высказал полномочный представитель президента России в СЗФО Александр Гуцан. «Вопросы, которые обсуждали сегодня, являются ключевыми для развития демографического потенциала нашей страны», – подчеркнул он.

Модераторы секций «Молодая семья и инфраструктура для семьи», «Многодетная семья и семейные ценности» и «Многопоколенная семья» (организатором этой секции стала Псковская область) представили наработки, сформированные во время работы дискуссионных площадок. После этого состоялось оглашение резолюции форума. Ключевые выводы зафиксируют в стратегическом документе по демографической и семейной политике на период до 2030 года.

Выставка-форум «Россия» открылась 4 ноября 2023 года на территории ВДНХ в Москве по решению президента РФ Владимира Путина. Изначально предполагалось, что мероприятие завершится в середине апреля 2024 года, однако глава государства предложил продлить выставку на лето. Все регионы России представляют свои экспозиции, посвящённые самым важным достижениям в различных отраслях.

О том, как Псковская область принимает участие в мероприятии, читайте в специальном сюжете ПАИ.