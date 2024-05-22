Псковская область организовала площадку на демографическом форуме на выставке «Россия»

14:35, 22 мая 2024, ПАИ

Демографический форум Северо-Западного федерального округа стартовал на выставке-форуме «Россия» в Москве. Делегация Псковской области принимает участие в дискуссионных площадках «Молодая семья и инфраструктура для семьи», «Многодетная семья и семейные ценности», «Многопоколенная семья», сообщили ПАИ в пресс-службе правительства региона.

В состав делегации области вошли руководители исполнительных органов региона, общественники и эксперты.

Псковская область стала организатором площадки «Многопоколенная семья». Её сомодератором стала руководитель регионального комитета по социальной защите Ольга Евстигнеева. Во время дискуссии участники обсудили роль многопоколенных семей для сохранения и укрепления института семьи в современных условиях, а также в контексте задач демографического развития России.

Модератором же площадки стала заместитель председателя комиссии по вопросам социальной защиты населения, здравоохранения, поддержки ветеранов, семьи, материнства и детства Общественной палаты Ленинградской области Юлия Пастухова.

На площадке выступят спикеры из Псковской области и из других субъектов России.

Свои доклады зачитают председатель Общественной палаты Псковской области Наталья Горбачёва и директор школы № 47 Пскова Иван Шагин. А на другой площадке с докладом «Многодетная семья и семейные ценности» выступит главный врач Псковского клинического перинатального центра Мария Грищук.

Выставка-форум «Россия» открылась 4 ноября 2023 года на территории ВДНХ в Москве по решению президента РФ Владимира Путина. Изначально предполагалось, что мероприятие завершится в середине апреля 2024 года, однако глава государства предложил продлить выставку на лето. Все регионы России представляют свои экспозиции, посвящённые самым важным достижениям в различных отраслях.

О том, как Псковская область принимает участие в мероприятии, читайте в специальном сюжете ПАИ.