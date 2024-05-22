Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковская область организовала площадку на демографическом форуме на выставке «Россия»

Демографический форум Северо-Западного федерального округа стартовал на выставке-форуме «Россия» в Москве. Делегация Псковской области принимает участие в дискуссионных площадках «Молодая семья и инфраструктура для семьи», «Многодетная семья и семейные ценности», «Многопоколенная семья», сообщили ПАИ в пресс-службе правительства региона.

Псковская область организовала площадку на демографическом форуме на ВДНХ. Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

В состав делегации области вошли руководители исполнительных органов региона, общественники и эксперты.

Псковская область стала организатором площадки «Многопоколенная семья». Её сомодератором стала руководитель регионального комитета по социальной защите Ольга Евстигнеева. Во время дискуссии участники обсудили роль многопоколенных семей для сохранения и укрепления института семьи в современных условиях, а также в контексте задач демографического развития России.

Модератором же площадки стала заместитель председателя комиссии по вопросам социальной защиты населения, здравоохранения, поддержки ветеранов, семьи, материнства и детства Общественной палаты Ленинградской области Юлия Пастухова.

На площадке выступят спикеры из Псковской области и из других субъектов России.

Свои доклады зачитают председатель Общественной палаты Псковской области Наталья Горбачёва и директор школы № 47 Пскова Иван Шагин. А на другой площадке с докладом «Многодетная семья и семейные ценности» выступит главный врач Псковского клинического перинатального центра Мария Грищук.

Выставка-форум «Россия» открылась 4 ноября 2023 года на территории ВДНХ в Москве по решению президента РФ Владимира Путина. Изначально предполагалось, что мероприятие завершится в середине апреля 2024 года, однако глава государства предложил продлить выставку на лето. Все регионы России представляют свои экспозиции, посвящённые самым важным достижениям в различных отраслях.

О том, как Псковская область принимает участие в мероприятии, читайте в специальном сюжете ПАИ.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












22 мая 2024

Круглый стол «Экологические НКО: проекты и их реализация» проходит в медиацентре ПАИ
22 мая 2024

Псковская область организовала площадку на демографическом форуме на выставке «Россия»
22 мая 2024

До +28 градусов прогнозируют в Псковской области 23 мая
22 мая 2024

Псковский губернатор: Наше наследие даёт нам широкие возможности по развитию туризма, паломничества, запуску новых проектов
22 мая 2024

Соглашение с регоператором по обращению с ТКО в Псковской области будет разорвано – губернатор Михаил Ведерников
22 мая 2024

Псковичей приглашают посадить у железнодорожного вокзала 2000 деревьев 
22 мая 2024

Евгений Васильев рассказал на «Серебряном дожде» о развитии Псковской детской областной больницы. Главное
22 мая 2024

Валентина Матвиенко осмотрела выставку Псковской области в Совете Федерации

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...