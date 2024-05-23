Пскович Филипп Шабанов получил травму на командном чемпионате России по лёгкой атлетике

13:34, 23 мая 2024, ПАИ

Пскович Филипп Шабанов получил травму во время финального забега на 110 метров с барьерами на командном чемпионате России по лёгкой атлетике, который прошёл в Сочи 21 и 22 мая. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил тренер спортсмена Георгий Шабанов.

«У Филиппа небольшая травма ноги, будет лечиться. Надеюсь, что к июлю всё пройдёт», – заявил Георгий Шабанов.

Отметим, что ещё один пскович, стабильно борющийся за награды в этой дисциплине, Константин Шабанов, пропустил прошедшие старты. «У него работа. В сезоне он ещё побегает. Хотел заявиться, но было поздно», – сказал тренер спортсмена.

Константин Шабанов 4 июня примет участие в забегах в центре Москвы на Никольской улице в рамках Недели лёгкой атлетики. 6 июня пскович поучаствует во Всероссийских соревнованиях «Мемориал братьев Знаменских».

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