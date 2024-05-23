Учёные назвали экологичную замену классическому шоколаду

14:49, 23 мая 2024, ПАИ

Швейцарские учёные разработали рецепт полезного для здоровья шоколада. Новая технология также сокращает количество отходов от производства. Исследование опубликовано в журнале Nature Food.

В рецепте полезного шоколада, кроме какао-бобов, используют мякоть плода и внутреннюю часть его кожуры. Внутреннюю часть кожуры превращают в какао-порошок и смешивают с мякотью – получается сладкий какао-гель, позволяющий не добавлять в шоколад сахарную пудру.

По сравнению с тёмным шоколадом по классическому европейскому рецепту какао-фруктовый содержит почти на 20 % больше клетчатки, что помогает поддерживать сахар в крови в норме и нормальную работу кишечника. Кроме того, в полезном шоколаде на 30 % меньше насыщенных жиров, которые провоцируют сердечно-сосудистые заболевания.

Также использование плода какао целиком делает производство шоколада экономически выгодным и экологичным.

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