Неочевидный ранний признак сахарного диабета назвали исследователи

15:38, 23 мая 2024, ПАИ

Неочевидный ранний признак сахарного диабета выявили учёные венгерского университета Земмельвейса. Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Endocrinology.

Так, учёные выяснили, что у людей с высоким риском развития диабета могут проявляться симптомы невропатии – усталость, снижение давления, головокружение, онемение конечностей и жжение в них, ломота в костях и судороги. Кроме того, нарушение регуляции сердечной деятельности (в частности, снижение частоты сердцебиения) и тонуса сосудов также может быть ранним признаком развития сахарного диабета, установили исследователи.

Ранее сообщалось, что выявляемость сахарного диабета в Псковской области выросла вдвое, а школы сахарного диабета открылись в Псковской детской областной клинической и в Островской больницах.