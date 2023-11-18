Школа сахарного диабета открывается в Островской больнице

17:34, 18 ноября 2023, ПАИ

Школа сахарного диабета открывается в Островской межрайонной больнице. Об этом ПАИ сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

Занятия в школе сахарного диабета будет проводить врач-эндокринолог Ольга Соловьева. Такие занятия — один из способов скорректировать течение заболевания, ведь во многом оно зависит от самого пациента, отметили в комитете.

На занятиях врач научит принципам правильного питания и подсчета углеводов, технике проведения инъекций и коррекции доз инсулина, правильному анализу уровня сахара в крови и самоконтролю.

Обучение будут проходить пациенты с сахарным диабетом 1 и 2 типа. Направляет в такую школу участковый терапевт.

Напомним, что ранее Псковская область получила более 83 миллионов рублей на создание регионального эндокринологического центра и оснащение сельских больниц оборудованием для диагностирования сахарного диабета.

Развитие эндокринологической службы запланировано в рамках начала реализации нового федерального проекта «Борьба с сахарным диабетом», который входит в состав национального проекта «Здравоохранение», инициированного президентом Владимиром Путиным.