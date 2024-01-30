Выявляемость онкологии и сахарного диабета в Псковской области выросла вдвое

14:44, 30 января 2024, ПАИ

Выявление заболеваемости онкологией и сахарным диабетом выросло в Псковской области в два раза. Об этом сообщила председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко на пресс-конференции в медиацентре ПАИ во вторник, 30 января.

Она напомнила, что депутаты Псковского областного Собрания задавали вопросы о росте заболеваемости онкологией и сердечно-сосудистыми заболеваниями на сессии 25 декабря. «Мы видим практически в два раза рост выявления заболеваемости онкологией и сахарным диабетом», – отметила Марина Гаращенко.

Напомним, в России стартовал федеральный проект «Борьба с сахарным диабетом». В его реализацию включена и Псковская область, напомнила председатель профильного комитета. «Показатели онкологии и сахарного диабета не должны никого пугать. Это говорит об эффективности наших профилактических программ – диспансеризации и профессиональных осмотров», – подчеркнула она.

Пациент, у которого обнаружены онкологические заболевания на первой-второй стадии, может получить несложное лечение по эффективным методикам, обратила внимание Марина Гаращенко.

Кроме того, в регионе обеспечивают детей системами непрерывного мониторинга глюкозы. Раньше на это выделялись деньги из регионального бюджета, а теперь из федерального, сказала она. «Бояться сегодня онкологию не надо. У нас есть всё оборудование и шикарная лаборатория. Мы всё делаем у себя. Благодаря президентским нацпроектам и поддержке правительства мы смогли привести онкологическую службу в порядок», – заключила Марина Гаращенко.

Ранее сообщалось, что объём средств на здравоохранение в Псковской области вырастет почти на полмиллиарда рублей.