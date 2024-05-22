Евгений Васильев рассказал на «Серебряном дожде» о развитии Псковской детской областной больницы. Главное

10:33, 22 мая 2024, ПАИ

Исполняющий обязанности главного врача Псковской детской областной клинической больницы Евгений Васильев стал гостем программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Главное из эфира:

– Евгений Васильев не собирается бросать медицинскую практику, продолжает вести приёмы, дежурить и делать операции;

– сегодня в приёмном покое больницы для маленьких пациентов открылась детская комната. Такие комнаты появятся в каждом отделении больницы – там будут даже игровые приставки;

– в детской больнице открылась школа сахарного диабета;

– после операций пациенты детской областной больницы будут получать в подарок игрушку – за мужество и терпение. «Коробку игрушек» может пополнить любой желающий: требования к игрушкам указаны на сайте больницы;

– ликвидировать дефицит медкадров – в приоритете;

– в больнице вновь ведёт приём и делает операции челюстно-лицевой хирург – «специалист высочайшего класса». Кроме того, в детскую больницу вышел на работу ещё один высококлассный специалист – травматолог-ортопед;

– одна из основных причин детского травматизма на дорогах – гаджеты. «Водитель смотрит в телефон, пешеход смотрит в телефон – это крайне опасно», – отметил Евгений Васильев;

– большое зло: москитные сетки на окнах, облокачиваясь на которые дети выпадают. Евгений Васильев недоумевает, почему производителей не обяжут делать такие сетки особо прочными, металлизированными;

– частая причина детских травм – маленькие магнитики в детских игрушках: ребёнок их глотает, внутри они слипаются, нанося тяжёлые повреждения внутренним органам;

– Евгений Васильев намерен внедрить интерактивное приёмное отделение, сенсорное использование планшетов и мониторов – для ускорения работы персонала; модернизировать систему реанимации – идёт установка новых приборов; установят новую систему в травматологической операционной и лазерную установку в челюстно-лицевой, лор-операционной;

– Евгений Васильев и телеканал «Первый Псковский» запустят новый цикл программ, посвящённый здоровью детей.