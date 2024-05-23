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Политика

Заседание комитета ПАСЗР проходит в Вологде под председательством Виктора Остренко

Вопросы, связанные с культурной политикой и развитием туризма в регионах, обсуждают депутаты СЗФО в Вологде на заседании профильного комитета Парламентской Ассоциации Северо-Запада России под председательством вице-спикера Псковского областного Собрания депутатов Виктора Остренко. Псковский парламент на встрече законодателей также представляет Андрей Маковский, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Заседание комитета ПАСЗР проходит в Вологде под председательством Виктора Остренко. Фото пресс-службы Законодательного Собрания Вологодской области

Представителей законодательных органов десяти субъектов СЗФО приветствовал заместитель председателя Законодательного Собрания Вологодской области Игорь Даценко.

«Нам очень приятно принимать комитет, который, с нашей точки зрения, очень плотно связан с развитием, историей и будущим регионов, потому что вопросы культуры и туризма – это вопросы, влияющие на стратегическое и даже политическое направления развития», – сказал Игорь Даценко и пожелал коллегам плодотворной работы.

Председатель постоянного комитета ПАСЗР по культурной политике и туризму Виктор Остренко поблагодарил вологодцев за тёплый приём. «Помимо основной повестки знакомство с региональными практиками в сфере культуры и туризма будет дополнительной информационной составляющей работы нашего комитета. Изучение опыта соседей позволит расширить наше представление о реализации государственной политики в сфере культуры и использовать эти знания в законодательной деятельности», – подчеркнул важность межпарламентского сотрудничества Виктор Остренко.

После обмена приветствиями члены комитета перешли к рассмотрению вопросов повестки заседания. Депутаты обсудят ряд законопроектов и проекты обращений в Госдуму и Правительство РФ.

По инициативе псковичей предлагается усовершенствовать положения федерального законодательства в сфере охраны объектов культурного наследия. Подготовленные законопроекты касаются изъятия у собственника заброшенных объектов культурного наследия и земель под ними, а также сноса самовольных построек на охраняемых территориях.

Тематика других адресованных на федеральный уровень инициатив касается возобновления программы поддержки детского отдыха и оздоровления, уточнения правил определения национальных туристских маршрутов, разрешения студентам работать экскурсоводами, а также ускорения принятия федерального закона об отнесении объектов культурного наследия к объектам концессионных соглашений и государственно-частного партнёрства.

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