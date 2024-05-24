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Происшествия

Три пожара произошло в Псковской области за двое суток

Три пожара ликвидировали пожарные подразделения в Псковской области за двое суток, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

23 мая в 13:04 на улице Тихмянова в Новосокольниках загорелись три гаража. Один из них полностью выгорел, во втором повреждена задняя стена, третий закопчён. Предварительной причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём. Пожарные спасли три соседних гаража.

В тот же день в 14:57 на улице Венской в деревне Борисовичи Псковского района сгорели два пластиковых мусорных контейнера, в результате чего в автомобиле Kia Rio 2007 года выпуска оплавился задний бампер и фары. Предположительно, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём при курении.

24 мая в 4:48 на улице Садовой в деревне Заклинье Дновского района сгорела хозяйственная постройка. Причины пожара устанавливаются.

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