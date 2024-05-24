Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

С трудом передвигающегося мужчину разыскивает псковская полиция

Псковские полицейские разыскивают мужчину, пропавшего в Пскове летом 2023 года. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Без вести пропавшего псковича разыскивает полиция. Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Пропавшего мужчину зовут Андрей Петров, ему 46 лет. Он проживал на 2-й Посёлочной улице в Пскове. С 27 июля 2023 года его местонахождение неизвестно. По имеющимся данным, последний раз его видели у моста Александра Невского вблизи улицы Подвишенской.

Мужчине на вид примерно 45 лет, рост около 185 сантиметров, худощавого телосложения, волосы светлые, короткие. Передвигался с трудом, походка шатающаяся, имелись проблемы с ногами.

Он был одет в зелёную футболку с вырезом на груди, тёмно-зелёного цвета в полоску куртку с капюшоном, чёрные тканевые штаны и тёмно-синие тапки. На нём также были серая кепка и очки с чёрной оправой.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Андрея Петрова, просят обратиться по телефонам: 59-63-09, 8-952-21-44-897 (отдел разыскной работы УМВД России по городу Пскову), 59-63-22 (дежурная часть УМВД) или 02, 112.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












24 мая 2024

ФСБ опубликовала видео задержания мужчин, причастных к незаконному обороту взрывчатки в Великолукском районе
24 мая 2024

Сотрудники ФСБ пресекли незаконный оборот взрывчатки в Великолукском районе
23 мая 2024

Водолазы подняли тело мужчины из пожарного водоёма в Псковском районе
23 мая 2024

Подросток-велосипедист госпитализирован после ДТП в Пскове
23 мая 2024

Опубликовано видео с места гибели мужчины у скважины в Псковском районе
23 мая 2024

Пожарные ликвидируют возгорание гаражей и сараев в Новосокольниках
23 мая 2024

В Псковском районе проводится проверка из-за гибели мужчины во время бурения скважины
23 мая 2024

Автомобиль вылетел в кювет после ДТП в Псковском районе

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...