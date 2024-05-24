С трудом передвигающегося мужчину разыскивает псковская полиция

10:26, 24 мая 2024, ПАИ

Псковские полицейские разыскивают мужчину, пропавшего в Пскове летом 2023 года. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Пропавшего мужчину зовут Андрей Петров, ему 46 лет. Он проживал на 2-й Посёлочной улице в Пскове. С 27 июля 2023 года его местонахождение неизвестно. По имеющимся данным, последний раз его видели у моста Александра Невского вблизи улицы Подвишенской.

Мужчине на вид примерно 45 лет, рост около 185 сантиметров, худощавого телосложения, волосы светлые, короткие. Передвигался с трудом, походка шатающаяся, имелись проблемы с ногами.

Он был одет в зелёную футболку с вырезом на груди, тёмно-зелёного цвета в полоску куртку с капюшоном, чёрные тканевые штаны и тёмно-синие тапки. На нём также были серая кепка и очки с чёрной оправой.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Андрея Петрова, просят обратиться по телефонам: 59-63-09, 8-952-21-44-897 (отдел разыскной работы УМВД России по городу Пскову), 59-63-22 (дежурная часть УМВД) или 02, 112.