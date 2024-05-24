Группа «Аффинаж» даст бесплатный концерт на фестивале «Другое искусство» в Пскове

14:07, 24 мая 2024, ПАИ

Фестиваль «Другое искусство» завершится 1 июня бесплатным концертом на территории Центра лечебной педагогики. Перед публикой выступят рок-группа «Аффинаж» и коллектив преподавателей и студентов Псковского государственного университета «Отцы и дети». Вход на концерт будет свободным. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского театра драмы.

«Это объединение далеко не первое в жизни нашей университетской группы, – отметил лидер коллектива Вадим Андреев. – «Отцы и дети» многократно участвовали в интегративных музыкальных проектах вместе с людьми с инвалидностью не только в Пскове, но и в других городах России. История сотрудничества «Отцов и детей» с псковским ЦЛП многолетняя и разносторонняя. Это и совместные концерты, и совместные музыкальные проекты, и благотворительные концерты «Отцов и детей», вся выручка от которых музыкантами всегда передается Центру лечебной педагогики».

«Аффинаж» – российская рок-группа, работающая в синтетическом стиле нуар-шансон, который содержит отсылки к множеству жанров поп- и рок-музыки. Основана в Санкт-Петербурге автором текстов, вокалистом и гитаристом Михаилом Калининым и басистом Сергеем Шиляевым в 2012 году. Позже к группе присоединились баянист Александр Корюковец и тромбонист Александр Евдокимов. С момента создания группа выпустила шесть полноформатных альбомов и семь мини-альбомов, принимала участие во многих фестивалях (в частности, «Нашествие», VKFest, «Чернозем», Motherland, «Объединенные цвета», «Дикая мята», «Старый новый рок», TusovkaRock), активно гастролирует.

«Отцы и дети» – музыкальный проект доцента кафедры русского языка и русского языка как иностранного Псковского государственного университета Вадима Андреева. Коллектив объединяет на одной сцене преподавателей («отцов») и студентов («детей») филфака. Внимательное отношение к слову в собственных текстах, обращение к стихам современных поэтов и к классике привело к самоопределению «Отцов и детей» как исполнителей филологического рока. На концерте «Воздух джаз» в составе группы «Отцы и дети» выйдут воспитанники Центра лечебной педагогики и студии «Я и Ты». Напомним, в 2022 году выступление группы также вошло в программу концерта «Воздух джаз».

Концерт «Воздух джаз» пройдет на территории Центра лечебной педагогики (улица Яна Райниса, 56) 1 июня в 18:30. Вход для всех желающих свободный.

Зрители смогут доехать до места проведения концерта на бесплатных автобусах, которые отправятся от Псковского театра драмы в 17:30 и 18:00. Регистрация не нужна.

Напомним, в программе фестиваля «Другое искусство» более 15 бесплатных мероприятий – спектаклей, выставок, концертов, кинопоказов, мастер-классов, на которых будет представлено творчество инклюзивных коллективов из Москвы, Санкт-Петербурга, Пскова, Воронежа, Краснодара и Пензы. Ознакомиться с афишей и зарегистрироваться на мероприятия можно на сайте.