Жителя Бежаницкого района осудили за ложный донос
Жителя Бежаницкого района осудили за заведомо ложный донос, сообщили ПАИ в районной прокуратуре.
В ноябре прошлого года 44-летний житель Бежаницкого района из-за личной неприязни к потерпевшему хотел привлечь его к уголовной ответственности и сообщил в правоохранительные органы, что тот украл у него паспорт.
Мужчине назначили наказание в виде 100 часов обязательных работ.
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