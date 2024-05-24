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Происшествия

Жителя Бежаницкого района осудили за ложный донос

Жителя Бежаницкого района осудили за заведомо ложный донос, сообщили ПАИ в районной прокуратуре.

В ноябре прошлого года 44-летний житель Бежаницкого района из-за личной неприязни к потерпевшему хотел привлечь его к уголовной ответственности и сообщил в правоохранительные органы, что тот украл у него паспорт.

Мужчине назначили наказание в виде 100 часов обязательных работ.

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