День химика отмечают в России

10:59, 26 мая 2024, ПАИ

День химика отмечают в России, сообщает calend.ru. День химика – профессиональный праздник работников химической и нефтехимической промышленности, который ведёт свою историю с советских времен и отмечается в последнее воскресенье мая.

Входя в число основных отраслей тяжёлой промышленности, химический комплекс включает химическую и нефтехимическую промышленность, которые, в свою очередь, подразделяются на многие отрасли и производства.

Продукция химической промышленности также разнообразна: это и производство кислот, щелочей, минеральных удобрений, это и выпуск разнообразных полимерных материалов, красителей, бытовой химии, лаков и красок, а также резино-асбестовой, фотохимической, медицинской и химико-фармацевтической продукции.

Именно химики участвуют в создании необычных и экономичных стиральных порошков, новых серий косметики и прочных колготок, новых сортов автомобильных масел, новых тканей для спортивной одежды и обуви.

К тому же химическая промышленность постоянно развивается. Помимо производства высококачественной продукции, реализуются крупные инвестиционные проекты в этой отрасли, многое делается для предотвращения негативного воздействия на окружающую среду.