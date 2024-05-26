День химика отмечают в России
День химика отмечают в России, сообщает calend.ru. День химика – профессиональный праздник работников химической и нефтехимической промышленности, который ведёт свою историю с советских времен и отмечается в последнее воскресенье мая.
Входя в число основных отраслей тяжёлой промышленности, химический комплекс включает химическую и нефтехимическую промышленность, которые, в свою очередь, подразделяются на многие отрасли и производства.
Продукция химической промышленности также разнообразна: это и производство кислот, щелочей, минеральных удобрений, это и выпуск разнообразных полимерных материалов, красителей, бытовой химии, лаков и красок, а также резино-асбестовой, фотохимической, медицинской и химико-фармацевтической продукции.
Именно химики участвуют в создании необычных и экономичных стиральных порошков, новых серий косметики и прочных колготок, новых сортов автомобильных масел, новых тканей для спортивной одежды и обуви.
К тому же химическая промышленность постоянно развивается. Помимо производства высококачественной продукции, реализуются крупные инвестиционные проекты в этой отрасли, многое делается для предотвращения негативного воздействия на окружающую среду.
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