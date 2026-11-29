Как работало радиовещание в оккупированном Пскове, рассказали архивисты

22:01, 29 ноября 2026, ПАИ

В годы Великой Отечественной войны радиовещание использовалось не только для передачи новостей, но и для пропаганды. О том, какие передачи звучали из громкоговорителей в оккупированном Пскове, рассказали в Государственном архиве Псковской области.

Громкоговорители начали появляться в 1930-е годы. С их помощью можно было оперативно передавать важную информацию большому количеству людей. Именно через них 22 июня 1941 года прозвучало сообщение о начале Великой Отечественной войны.

В период оккупации радиовещание использовали уже новые власти. Псковские репродукторы работали по 11 часов в сутки.

Архивные документы позволяют восстановить программу передач того времени. В эфире звучали песни, выходили познавательные программы о писателях. Однако с 1942 года в эфире стали появляться интервью с людьми, которых представляли как пострадавших от действий партизан, раскаявшихся партизан и военнослужащих, присоединившихся к Русской освободительной армии.

Подробнее о радиовещании в оккупированном Пскове - в видеоматериале Госархива Псковской области.