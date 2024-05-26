​В Великих Луках гонкой-критериумом завершились Всероссийские соревнования по велосипедному спорту на шоссе

23:33, 26 мая 2024, ПАИ

В Великих Луках гонкой-критериумом завершились Всероссийские соревнования по велосипедному спорту на шоссе, посвящённые памяти заслуженного мастера спорта А. М. Зиновьева. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Федерации велосипедного спорта России.

В соревнованиях приняли участие команды из Санкт-Петербурга, Калининградской, Воронежской, Тверской и Псковской областей.

В критериуме в категории «Юноши 15–16 лет» победителем стал Вячеслав Гунин из Санкт-Петербурга (первое место). Серебро завоевал Руслан Маликов (Санкт-Петербург), бронзу – Ярослав Сазонов (Тверская область).

В категории «Девушки 15–16 лет» первое место взяла Олеся Семёнова (Псковская область), серебро у Людмилы Котельниковой (Псковская область), на третьем месте – Ольга Корчебная (Санкт-Петербург).

Среди юниорок 17–18 лет золото завоевала Полина Горбаченко (Санкт-Петербург), на втором месте Виолетта Касимова (Санкт-Петербург), на третьем – Софья Канищева (Воронежская область).

После завершения велогонки сотрудники Федерации велосипедного спорта Псковской области и Федерации велосипедного спорта России вместе с представителями спортивных сборных команд и ветеранами велоспорта почтили память легендарного великолукского чемпиона – возложили цветы к мемориальной доске заслуженному мастеру спорта Александру Зиновьеву. Доска расположена на фасаде педагогического лицея на Октябрьском проспекте в Великих Луках, где когда-то учился советский велогонщик.

Александр Зиновьев в разное время становился двукратным чемпионом мира в командной гонке (1983, 1985), чемпионом Спартакиады народов СССР в командной гонке (1983), чемпионом СССР в командном зачёте в многодневной гонке (1982) и групповой гонке (1984). Также он побеждал в международных соревнованиях «Дружба-84» в групповой гонке и занимал второе место в командной гонке. На велогонке мира 1985 года он первенствовал в командном зачёте.