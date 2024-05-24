О стоимости загородного дома и перспективах роста цен на недвижимость расскажет эксперт на «Серебряном дожде»

13:28, 27 мая 2024, ПАИ

Руководитель «СМУ-173» Сергей Иванов станет гостем программы «Бизнес-ланч» в прямом эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 27 мая, в 14:00.

Когда в Псковском районе появится новый коттеджный посёлок? В чём причина высокого спроса на частные загородные дома? Сколько стоит свой новый загородный дом и какие выгодные предложения предлагают застройщики? Стоит ли ожидать дальнейшего роста цен на недвижимость и стройматериалы?

Об этом и многом другом – в эфире программы «Бизнес-ланч» сегодня в 14:00.