О стоимости загородного дома и перспективах роста цен на недвижимость расскажет эксперт на «Серебряном дожде»
Руководитель «СМУ-173» Сергей Иванов станет гостем программы «Бизнес-ланч» в прямом эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 27 мая, в 14:00.
Когда в Псковском районе появится новый коттеджный посёлок? В чём причина высокого спроса на частные загородные дома? Сколько стоит свой новый загородный дом и какие выгодные предложения предлагают застройщики? Стоит ли ожидать дальнейшего роста цен на недвижимость и стройматериалы?
Об этом и многом другом – в эфире программы «Бизнес-ланч» сегодня в 14:00.
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