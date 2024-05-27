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Глава Пскова поздравил библиотекарей с профессиональным праздником

Глава Пскова Борис Елкин поздравил библиотекарей с профессиональным праздником – Всероссийским днём библиотек.

Глава Пскова поздравил библиотекарей с профессиональным праздником. Фото из Telegram-канала Бориса Елкина

«Поздравляю всех работников библиотек и читателей с этим замечательным праздником! Пусть библиотека всегда будет местом, где каждый сможет найти что-то уникальное и интересное для себя, погрузиться в мир книг и открыть бесконечные горизонты знаний», – отметил Борис Елкин в своём Telegram-канале.

В централизованную библиотечную систему Пскова входит 11 библиотек. Три из них – «БиблиоЛюб», «Радуга» и Центр детского чтения – модернизированы на средства президентского нацпроекта «Культура». В них созданы интеллектуальные образовательные центры, сочетающие красивый дизайн, функциональность, удобство и многообразие услуг. В этом году благодаря нацпроекту преобразится и библиотека «Родник», напомнил глава Пскова.

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