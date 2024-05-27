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Псковские профсоюзы поздравили библиотекарей с профессиональным праздником

Библиотекарей Псковской области с профессиональным праздником – Всероссийским днём библиотек – поздравили председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов и председатель Псковской областной организации общероссийского профсоюза работников культуры Наталия Родионова. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

Псковские профсоюзы поздравили библиотекарей с профессиональным праздником. Фото: пресс-служба Псковского облсовпрофа

Этот праздник является признанием важности и нужности профессии библиотекаря, отметил Игорь Иванов, подчеркнув, что в Псковской области ремонтируют и строят новые библиотеки, оборудованные по последнему слову техники.

«Дорогие библиотекари, могу с уверенностью сказать, что никакой интернет вас не заменит! Вы из века в век занимаете важную роль в жизни общества – сохраняете и несёте знания. Грамотные специалисты всегда помогут, подскажут и направят», – отметил лидер профдвижения, подчеркнув, что библиотеки стали особым пространством для встреч и плодотворной работы.

«Даже сейчас, в эпоху интернета и электронных изданий, библиотека – это больше чем просто хранилище печатных изданий. Здесь всё пронизано особой атмосферой, а тысячи библиотекарей остаются надёжными проводниками в печатном слове», – присоединилась к поздравлениям Наталия Родионова.

Напомним, что Всероссийский день библиотек установлен 27 мая 1995 года указом президента РФ. В этот день в 1795 году была основана первая государственная общедоступная библиотека России – Императорская публичная библиотека, ныне Российская национальная библиотека.

По традиции к этому дню приурочены мероприятия, направленные на повышение роли книги в обществе, а также на решение проблем, связанных с развитием библиотечного дела.

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