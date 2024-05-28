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Спорт

Великолучанин стал призёром Кубка России по кудо

Великолучанин Кирилл Афиногенов стал бронзовым призёром Кубка России по кудо, который прошёл в Ярославле 25 и 26 мая. Об этом ПАИ сообщили в Федерации кудо Псковской области.

Великолучанин стал призёром Кубка России по кудо. Фото: Федерация кудо Псковской области

В соревнованиях приняли участие 180 спортсменов из 16 регионов страны, в том числе два великолучанина – Кирилл Афиногенов и Дмитрий Рогов.

Кирилл Афиногенов стал бронзовым призёром, а Дмитрий Рогов остановился в шаге от призового места соревнований, заняв четвёртое место.

Тренирует спортсменов Андрей Тимофеев.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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