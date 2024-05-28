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Происшествия

В Дедовичском районе житель Петербурга распылил в лицо продавцу перцовый баллончик

В Дедовичском районе житель Санкт-Петербурга распылил перцовый баллончик в лицо продавцу, который отказался продать ему шаверму. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

5 февраля 2024 года житель Санкт-Петербурга со своей женой подъехали к торговой точке быстрого питания, где заказали шаверму. В связи с тем, что в тот момент всех ингредиентов для ее приготовления не было, продавец отказал клиентам в продаже. Правонарушитель, придя в ярость, стал стучать в окошко общепита, потерпевший вышел на улицу, где между ними произошел словесный конфликт. После этого супруга петербуржца схватила продавца за руки, стала кричать, а правонарушитель распылил жидкость из перцового баллончика в лицо потерпевшему.

Суд признал мужчину виновным в совершении административного правонарушения и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 5000 рублей.

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